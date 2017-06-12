Мужчина с 16-летним стажем вождения совершил наезд на женщину на пешеходном переходе в Екатеринбурге (ФОТО)
12 июня 2017, 12:15Происшествия
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В Екатеринбурге на пешеходном переходе водитель на «Ниссане» совершил наезд на женщину.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщается на сайте МВД Свердловской области, водитель имеет стаж вождения более 16 лет. Он совершил наезд на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе потому, что его ослепило солнце.
Пострадавшая сейчас находится в медучреждении, куда доставлена с места ДТП с травмами различной степени тяжести. Степень вины водителя устанавливается.
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