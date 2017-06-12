Ветка с дерева упала на велосипедиста в Нижнем Тагиле: мальчик в больнице
12 июня 2017, 15:30Происшествия
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В Нижнем Тагиле на Северном поселке 11 июня произошло ЧП – на велосипедиста упала ветка с дерева.
Сюжеты: Нижний Тагил
В воскресенье, 11 июня, на Северном поселке пострадал велосипедист. По имеющейся на данный момент информации, мальчик доставлен в больницу после падения на него ветки дерева.
После случившегося были подняты городские службы, которые сейчас занимаются подрезкой деревьев.
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