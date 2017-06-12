Женщина скоропостижно умерла на станции метро «Чкаловская» в Екатеринбурге

Очевидцы сообщили, что тело, накрытое простыней, лежало рядом с кассами.

Также очевидцы разглядели, что женщина была со светлыми волосами, полная.

В полиции сообщили, что ей предположительно 47 лет. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть, по их мнению, у женщины оторвался тромб, пишет E1.ru.