Женщина скоропостижно умерла на станции метро «Чкаловская» в Екатеринбурге
12 июня 2017, 09:45Происшествия
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В Екатеринбурге в метро на станции «Чкаловская» в минувшее воскресенье, 11 июня, скоропостижно умерла женщина.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы сообщили, что тело, накрытое простыней, лежало рядом с кассами.
Также очевидцы разглядели, что женщина была со светлыми волосами, полная.
В полиции сообщили, что ей предположительно 47 лет. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть, по их мнению, у женщины оторвался тромб, пишет E1.ru.
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