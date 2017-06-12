Жительница Каменска-Уральского чуть не зарезала своего экс-супруга на почве былых обид
12 июня 2017, 09:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В минувшую пятницу, 9 июня, в больницу Каменска-Уральского был доставлен мужчина с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Оказалось, что телесные повреждения ему причинила бывшая супруга.
Как пишет портал KU66.RU, медики сообщили в полицию о поступившем к ним мужчине с ножевым ранением. Правоохранители выдвинулись по месту жительства пострадавшего. Там они обнаружили кровавые следы, а вскоре установили подозреваемую. Ей оказалась бывшая супруга потерпевшего.
В злополучный вечер они совместно распивали алкоголь. Повздорили на почве былых обид, и женщина ударила ножом в живот своего экс-супруга.
Возбуждено уголовное дело по статье «Тяжкий вред здоровью». Интересно, что потерпевший от претензий в адрес бывшей жены отказался и пояснил, что упал на нож сам, когда был пьян.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей