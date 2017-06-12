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Жительница Каменска-Уральского чуть не зарезала своего экс-супруга на почве былых обид
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Каменска-Уральского чуть не зарезала своего экс-супруга на почве былых обид

12 июня 2017, 09:00Происшествия
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