Жительница Каменска-Уральского чуть не зарезала своего экс-супруга на почве былых обид

Как пишет портал KU66.RU, медики сообщили в полицию о поступившем к ним мужчине с ножевым ранением. Правоохранители выдвинулись по месту жительства пострадавшего. Там они обнаружили кровавые следы, а вскоре установили подозреваемую. Ей оказалась бывшая супруга потерпевшего.

В злополучный вечер они совместно распивали алкоголь. Повздорили на почве былых обид, и женщина ударила ножом в живот своего экс-супруга.

Возбуждено уголовное дело по статье «Тяжкий вред здоровью». Интересно, что потерпевший от претензий в адрес бывшей жены отказался и пояснил, что упал на нож сам, когда был пьян.