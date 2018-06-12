14-летняя девочка выпала из окна третьего этажа в Серове
12 июня, 14:40Происшествия
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9 июня из окна третьего этажа одного из домов в Серове выпала 14-летняя девочка.
С тяжелыми травмами девочку доставили в реанимацию городской больницы. Позже пострадавшую вывезли на вертолете «Медицины катастроф» в Екатеринбург.
Остальные подробности происшествия пока не известны, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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