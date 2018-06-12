Очередной поджог: тагильчане озвучили возможные версии пожара на Вагонке (ФОТО)

Среди горящих домов – одна новостройка. Как рассказали жители района, несколько лет назад на этом же участке произошёл пожар, полностью уничтоживший дом. Вскоре мужчина взял кредит и выстроил новый дом.

Наверное, поджог. Два раза один и тот же дом, это, скорее всего, чей-то умысел. Только вот причём другие дома и люди? рассказали в беседе с журналистом TagilCity.ru.

В полиции Нижнего Тагила информацию о предварительных причинах, пострадавших и степени тяжести их состояния сообщат позднее.

Некоторые очевидцы предположили, что причиной пожара мог стать взрыв газа. Тем не менее информации о предшествовавшем звуке взрыва нет. В настоящее время коммуникации -– электричество и газоснабжение – отключены.

Напомним, пожар произошёл в десятом часу на улице Калинина. На месте работают пожарные, скорая и полиция.