Потоп случился в Екатеринбурге из-за прорыва канализации (ФОТО)
12 июня, 16:45Происшествия
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12 июня 2018 года утром в Екатеринбурге на улице Владимира Высоцкого в районе дома №18 случилась коммунальная авария.
Вода разлилась по улице и затопила двор.
На данный момент работники аварийной службы уже ликвидировали утечку и подключили холодное водоснабжение в дома. Ремонтные работы длились около двух часов.
В пресс-службе «Водоканала» рассказали, что износ сетей канализации послужил причиной происшествия, сообщает «URA.RU».
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Фото: «URA.RU»
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