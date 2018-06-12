Тагильские пожарные начали проливку камер внутри горящего хладокомбината (ФОТО)

Спустя двое суток интенсивной проливки снаружи в специально вскрытые технологические отверстия в стенах температура внутри помещения снизилась. Это позволило пожарным начать работу непосредственно внутри холодильных камер.

В работе задействованы 7 единиц пожарной и специальной техники, 25 человек личного состава.

Кроме того, спасатели и сотрудники Роспотребнадзора проводят мониторинг состояния воздуха. Опасных примесей пока не обнаружено.