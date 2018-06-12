Тагильские пожарные начали проливку камер внутри горящего хладокомбината (ФОТО)
12 июня, 12:00Происшествия
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Тагильские спасатели продолжают тушить пожар, который начался в здании бывшего хладокомбината 9 июня. Сегодня пожарные начали проливку внутри помещений холодильных камер.
Сюжеты: Нижний Тагил
Спустя двое суток интенсивной проливки снаружи в специально вскрытые технологические отверстия в стенах температура внутри помещения снизилась. Это позволило пожарным начать работу непосредственно внутри холодильных камер.
В работе задействованы 7 единиц пожарной и специальной техники, 25 человек личного состава.
Кроме того, спасатели и сотрудники Роспотребнадзора проводят мониторинг состояния воздуха. Опасных примесей пока не обнаружено.
Напомним, что пожар на территории бывшего хладокомбината начался 9 июня. Тушение пожара длится уже третьи сутки.
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