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ВАЗ протаранил четыре автомобиля в Богдановиче (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ВАЗ протаранил четыре автомобиля в Богдановиче (ВИДЕО)

12 июня, 15:25Происшествия
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