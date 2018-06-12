ВАЗ протаранил четыре автомобиля в Богдановиче (ВИДЕО)

Водитель автомобиля ВАЗ на высокой скорости врезался в четыре машины. Видеорегистратор зафиксировал момент аварии. Запись показывает, как ВАЗ съехал на обочину, снеся при этом дорожный знак, и протаранил четыре машины, которые стояли около автомагазина.