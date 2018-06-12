ВАЗ протаранил четыре автомобиля в Богдановиче (ВИДЕО)
12 июня, 15:25Происшествия
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11 июня 2018 года в Богдановиче случилось массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Авария произошла у переезда, недалеко от кафе «Марс» на Тюменском тракте.
Водитель автомобиля ВАЗ на высокой скорости врезался в четыре машины. Видеорегистратор зафиксировал момент аварии. Запись показывает, как ВАЗ съехал на обочину, снеся при этом дорожный знак, и протаранил четыре машины, которые стояли около автомагазина.
Свидетели происшествия сообщили в социальных сетях, что мужчина за рулем ВАЗа был трезв, у него случился приступ эпилепсии.
По предварительным данным, в результате аварии пострадавших нет.
Сотрудники полиции ведут расследование по факту произошедшего ДТП, сообщает Е1.RU.
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Фото: Е1.RU
Видео: Е1.RU
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