Пятилетний ребёнок утонул в пруду Невьянска

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Во вторник, 11 июня, в городском пруду в Невьянске утонул пятилетний ребёнок. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
Трагедия произошла около 16:30 часов. Детали выясняют специалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В полиции призывают горожан внимательнее следить за своими и чужими детьми. Малолетние не должны оставаться без присмотра на водоёме.
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