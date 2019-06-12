Пятилетний ребёнок утонул в пруду Невьянска

Трагедия произошла около 16:30 часов. Детали выясняют специалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В полиции призывают горожан внимательнее следить за своими и чужими детьми. Малолетние не должны оставаться без присмотра на водоёме.