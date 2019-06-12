Руководство тольяттинской финансовой пирамиды обмануло россиян на 3 млн рублей

По версии следствия, пайщикам кооператива «Фабрика Продуктов ВС» по договорам инвестиционного займа предлагали вложить средства под 13-20% годовых. Однако компания не осуществляла инвестиционную деятельность, а остальным пайщикам выплачивала доходы за счет поступления средств других вкладчиков.