Руководство тольяттинской финансовой пирамиды обмануло россиян на 3 млн рублей
Сегодня, 14:50ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Хозяева тольяттинской финансовой пирамиды «Фабрика Продуктов ВС», один из офисов которой находился в Нижнем Тагиле, обманули клиентов на 3 млн рублей. Сумму ущерба и количество пострадавших устанавливает следствие, сообщает прокуратура Тольятти.
Сюжеты: Нижний Тагил
По версии следствия, пайщикам кооператива «Фабрика Продуктов ВС» по договорам инвестиционного займа предлагали вложить средства под 13-20% годовых. Однако компания не осуществляла инвестиционную деятельность, а остальным пайщикам выплачивала доходы за счет поступления средств других вкладчиков.
Офисы фирмы находились в Нижнем Тагиле, Самарской области, Оренбурге, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Казани, Ульяновске.
По предварительным данным, организация функционировала с мая 2018 по февраль 2019 года. Следствие продолжает устанавливать сумму ущерба и число обманутых пайщиков.
В отношении фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств».
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