Семья из трёх человек погибла при пожаре под Нижним Тагилом
Утром в среду, 12 июня, при тушении пожара в садовом домике коллективного сада «Дачник-1» Пригородного района под Нижним Тагилом были обнаружены тела 33-летнего мужчины, 44-летней женщины и четырёхлетнего мальчика.
Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Признаки насильственной смерти на телах погибших не обнаружены.
По предварительной причине к пожару привела неисправность электропроводки. Точные данные будут получены после судебных экспертиз.
Тревожное сообщение в дежурную часть полиции Нижнего Тагила поступило сегодня в 7 часов утра по местному времени. На место ЧП выехал лично глава нижнетагильской полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров, а также наши коллеги из районного СК и специалисты МЧС. По одной из отрабатываемых версий, возгорание могло произойти из-за замыкания электрооборудования. Личности погибших людей органы внутренних дел уже установили. Это семья — мужчина 1986 года рождения, его супруга 1975 года рождения и их четырехлетний сын. Чтобы официально опознать тела, из города Серова в Нижний Тагил направляется отец погибшей женщины. Погибших обнаружили при разборе пожарища,сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.