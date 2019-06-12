Семья из трёх человек погибла при пожаре под Нижним Тагилом

Тревожное сообщение в дежурную часть полиции Нижнего Тагила поступило сегодня в 7 часов утра по местному времени. На место ЧП выехал лично глава нижнетагильской полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров, а также наши коллеги из районного СК и специалисты МЧС. По одной из отрабатываемых версий, возгорание могло произойти из-за замыкания электрооборудования. Личности погибших людей органы внутренних дел уже установили. Это семья — мужчина 1986 года рождения, его супруга 1975 года рождения и их четырехлетний сын. Чтобы официально опознать тела, из города Серова в Нижний Тагил направляется отец погибшей женщины. Погибших обнаружили при разборе пожарища,сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.