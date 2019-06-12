Серовские школьники подожгли венки на Вечном огне
Сегодня, 18:21ПроисшествияФото: скрин с видео ОТВ Серов
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В Серове двое детей подожгли венки на мемориале «Вечный огонь». Об этом сообщает «Рен-ТВ».
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как двое мальчиков сначала пинали венки, а затем подожгли их и убежали. Как сообщил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых, правоохранителям удалось установить личности детей. Ими оказались мальчики шести и семи лет, оба воспитываются без отцов. Также Валерий Горелых рассказал, что обе семьи не состоят на учете.
ОТВ СеровВидео
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Правоохранительные органы начали проверку.
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