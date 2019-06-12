В Каменске-Уральском неизвестные украли ноутбуки благодаря отключённому свету
В одном из магазинов электроники Каменска-Уральского злоумышленники украли 14 ноутбуков на общую сумму в 500 тыс. рублей. Ограбление стало возможным благодаря отключению света из-за начавшейся в городе грозы, сообщает Время Press.
Происшествие произошло в ночь с 10 на 11 июня, в районе двух часов. В это время в городе из-за непогоды на протяжении долгого времени частично не функционировали светофоры, некоторые дома остались без электричества, а с 11:30 в магазине не работала камера наблюдения (включилась она только вечером 11 июня). Злоумышленники воспользовались этим и проникли в магазин, а из-за отсутствия электричества при взломе двери на пульт охраны не поступил сигнал тревоги.
В настоящий момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление точных обстоятельств произошедшего, а также на установление лиц, совершивших это преступление, их задержание и возвращение имущества собственникам. По итогу этих комплексных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение,рассказали в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский».
Сумма ущерба официально не установлена, получить комментарии от владельцев магазина журналисты не смогли. Приблизительную стоимость украденного имущества сообщили собственные источники СМИ.