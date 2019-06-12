В Каменске-Уральском неизвестные украли ноутбуки благодаря отключённому свету

Происшествие произошло в ночь с 10 на 11 июня, в районе двух часов. В это время в городе из-за непогоды на протяжении долгого времени частично не функционировали светофоры, некоторые дома остались без электричества, а с 11:30 в магазине не работала камера наблюдения (включилась она только вечером 11 июня). Злоумышленники воспользовались этим и проникли в магазин, а из-за отсутствия электричества при взломе двери на пульт охраны не поступил сигнал тревоги.