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#домахорошо
В Каменске-Уральском неизвестные украли ноутбуки благодаря отключённому свету
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Каменске-Уральском неизвестные украли ноутбуки благодаря отключённому свету

Сегодня, 21:35ПроисшествияФото: pixabay.com
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