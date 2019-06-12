В Москве число задержанных на марше в поддержку Голунова увеличилось до 400 человек
Сегодня, 18:22ПроисшествияФото: «Медуза»
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Число задержанных участников шествия в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова выросло до 400 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Среди задержанных на марше против сфабрикованных дел — журналисты и оппозиционер Алексей Навальный. Некоторых участников акции отпускают из ОВД без составления протоколов.
Напомним, Ивана Голунова задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств. 11 июня с журналиста сняли все объявления.
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