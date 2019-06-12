В Москве проходят задержания участников акции в поддержку Голунова

Число задержанных, по информации издания «Интерфакс», достигло более 200 человек. Среди задержанных – журналисты и оппозиционер Алексей Навальный.

В демонстрации участвуют около 1,2 тысячи человек.

Сегодня, 12 июня, в Екатеринбурге журналисты раздавали желающим выпуски «Коммерсанта» и РБК с обложкой «Я/Мы Иван Голунов». За происходящим наблюдали сотрудники полиции.