В Москве проходят задержания участников акции в поддержку Голунова
Сегодня, 16:53ПроисшествияФото: URA.RU
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В Москве полиция проводит задержания участников несогласованного шествия на Чистых прудах в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщает интернет-издание Znak.
Число задержанных, по информации издания «Интерфакс», достигло более 200 человек. Среди задержанных – журналисты и оппозиционер Алексей Навальный.
В демонстрации участвуют около 1,2 тысячи человек.
Сегодня, 12 июня, в Екатеринбурге журналисты раздавали желающим выпуски «Коммерсанта» и РБК с обложкой «Я/Мы Иван Голунов». За происходящим наблюдали сотрудники полиции.
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Напомним, Ивана Голунова задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист связывал данное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе. 11 июня Голунова освободили от уголовной ответственности из-за недоказанности его участия в совершении преступления.
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