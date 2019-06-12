В Свердловской области под колесами иномарки погиб семилетний ребенок
Сегодня, 17:22ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Березовском 42-летний водитель Renault Duster сбил семилетнего мальчика, неожиданно выбежавшего на дорогу, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
Семилетний ребенок со старшим братом пришел к другу, в этот момент на него залаяла собака, от чего мальчик испугался и выбежал на проезжую часть. В этот момент по дороге ехал водитель, который не успел затормозить, так как погибший неожиданно появился из-за кустов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей