В Свердловской области под колесами иномарки погиб семилетний ребенок

Семилетний ребенок со старшим братом пришел к другу, в этот момент на него залаяла собака, от чего мальчик испугался и выбежал на проезжую часть. В этот момент по дороге ехал водитель, который не успел затормозить, так как погибший неожиданно появился из-за кустов.