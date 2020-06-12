Бабушка уснула: в Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал ребенок

Женщина, проходившая мимо, рассказала, что шла по улице, и возле нее упала москитная сетка, а затем и ребенок четырех-пяти лет. Девочка сильно плакала, ее пыталась успокоит бабушка. По словам очевидцев, бабушка сказала, что уснула и не уследила за внучкой.