Бабушка уснула: в Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал ребенок
Сегодня, 19:09ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге из окна дома на улице Уральской выпал ребёнок. Девочку госпитализировали, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Женщина, проходившая мимо, рассказала, что шла по улице, и возле нее упала москитная сетка, а затем и ребенок четырех-пяти лет. Девочка сильно плакала, ее пыталась успокоит бабушка. По словам очевидцев, бабушка сказала, что уснула и не уследила за внучкой.
Девочку увезла машина реанимации.
10 июня в Нижнем Тагиле в колодец провалился ребенок, а в марте сообщалось, что 11-летняя девочка выпала из окна, от полученных травм она скончалась.
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