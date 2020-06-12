Банда из 10 подростков в Нижнем Тагиле снимала аккумуляторы с машин
Сегодня, 12:53ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле на Красном Камне банда из 10 подростков снимала аккумуляторы с автомобилей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Несовершеннолетние орудовали в районе улицы Жуковского, сообщается в группе общественного движения «Тагил без ям». В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru информацию подтвердили.
В отделе полиции 18 есть ряд заявлений о кражах АКБ из автомашин. По всем фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время сотрудники полиции установили личности подростков, причастных к совершению преступлений, всем им 14-17 лет. Проводятся необходимые следственные действия, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Ранее в суд было направлено дело о хищении автомехаником запчастей в Нижнем Тагиле. По версии следствия, он похитил запчасти на общую сумму около 600 тысяч рублей.
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