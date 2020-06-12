Квартиру тагильчанки после ремонта кровли дома топит во время дождя

Девушка пояснила, что в доме на протяжении полутора месяцев идут работы по замене кровли. Однако во время дождей все время топит лифт.

Только после смены кровли при каждом дожде заливает лифт, за месяц уже раза три его выключали на несколько дней, пока не просохнет пульт, рассказывает девушка.

12 июня, когда практический весь день шел дождь, прорвало трубу и затопило подъезд, а также вода полилась по стенам квартиры, где живет тагильчанка с семьей.

Видео Видео: Полина Дворецкая

У нас ребёнок маленький в коляске и 9 этаж, на улицу уже не выйти. Так же в подъезде маломобильная бабушка, для неё одна радость, выйти у входа на лавочке посидеть, рассказывает женщина.

Также жительница дома рассказала, что на месте был и слесарь, и подрядчики, которые занимаются ремонтом крыши, но бежать с потолка стало ещё сильнее. На повторное обращение женщины в УК «Строительные технологии», которая обслуживает дом, там пояснили, что ничем помочь больше не могут.

Слесарь что-то там починил, из трубы уже так не льёт, как на видео. Он молодец, починил трубу, которую прорвало из-за дождя. Но у нас в квартире только сильнее потекло, течет по стенам, говорит тагильчанка.

В понедельник жительница дома планирует обратиться в прокуратуру, ГЖИ, администрацию и в УК.