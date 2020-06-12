Пропавшего Владимира Гладкова из Нижнего Тагила полицейские нашли в СИЗО
Сегодня, 12:39ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Пропавшего накануне неплательщика алиментов Владимира Гладкова нашли в СИЗО Нижнего Тагила, рассказали изданию в пресс-группе МУ МВД России.
Сюжеты: Нижний Тагил
Полицейские выяснили, что четвёртого июня мужчина вышел из дома и отправился в мировой суд, куда его вызывали по делу о невыплате алиментов.
Действительно, при проверке сотрудники полиции установили, что мужчина четвёртого июня был в мировом суде, где рассматривалось в отношении него уголовное дело по ст. 157 УК РФ, суд вынес наказание в виде лишения свободы на два месяца, поэтому из зала суда его увезли в СИЗО. Вчера вечером информацию передали родным, рассказали TagilCity.ru в полиции.
Тагильчанин пропал четвёртого июня, родственники обратились в полицию с заявлением только девятого числа. Оперативники разыскивали мужчину по больницам, судебным приставам, выяснили весь круг знакомых пропавшего.
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