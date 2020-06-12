Спасатели Нижнего Тагила эвакуировали из горящего дома десять человек
Сегодня, 14:50ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
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Вечером, 11 июня, горела квартира в пятиэтажке на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле, сообщает ОНД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожар начался в семь вечера. Из подъезда, чтобы избежать жертв, спасатели эвакуировали десять жильцов, включая двух детей. Потушить огонь удалось за полчаса. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 19.34.
На пожар выезжали три единицы техники и семь человек личного состава.
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