В Нижнем Тагиле скончался 12-летний мальчик, который тонул в карьере
Сегодня, 22:19ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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12-летний подросток, которого вытащили из карьера в районе коллективного сада «Тагилстрой-3» на Монзино, скончался 11 июня. Об этом TagilCity.ru сообщили знакомые семьи.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Мальчик находился в реанимации, он провел в воде порядка 20 минут. В соцсетях написали, что подросток купался со сверстниками, которые не позвали на помощь, когда увидели, что ребенок тонет.
Напомним, что мальчика вытащил из воды мужчина, который пытался оказать ему первую помощь. Прибывшие на место врачи сумели «запустить» сердце подростка, он был госпитализирован в больницу.
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