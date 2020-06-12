В Первоуральске пенсионерка отдала 66 тысяч рублей незнакомке за снятие порчи

Пожилая женщина рассказала, что 11 июня она шла из магазина домой. Ее окликнула незнакомая женщина, которая спросила, где находится аптека. Пенсионерка ответила незнакомке, однако она сообщила, что на женщине порча. Злоумышленница предложила отправиться домой к пенсионерке и провести обряд по снятию порчи.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что женщина попросила у хозяйки дома куриное яйцо и полотенце. Во время ритуала пенсионерке показалось, что в яйце находится червяк. После этого незнакомка попросила женщину бросить на пол деньги и украшения. Пожилая женщина положила на пол 66 тысяч рублей и два кольца.

Мошенница, потоптавшись на них, подняла все купюры и украшения, завернула их в носовой платок и ночную рубашку и положила их под подушку на диване. После хозяйке жилища было предложено положить скорлупу от яйца в махровое полотенце и выбросить его в мусорный контейнер на улице, пояснил Валерий Горелых.

Выйдя на улицу, злоумышленница сказала, что пошла в церковь, порекомендовав женщине выбросить мусор и вернуться домой. Пенсионерка вернулась в дом и обнаружила, что денег и украшений нет на месте.