Банда тагильчан обворовывала сетевые магазины Верхней Салды

Злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения. После поимки они признались, что являются жителями Нижнего Тагила и выезжали в Верхнюю Салду на "воровской промысел".

Жалоба на воровство поступила в полицию в начале мая от руководителя одного из сетевых магазинов на улице Энгельса. Руководство сети магазинов рассказало, что ночью преступники украли со склада картон, и предоставило записи видеонаблюдения. На них оказалась зафиксирована грузовая «Газель», остановившаяся у склада. В неё неизвестные погрузили прессованный картон и скрылись. Подобное преступление было совершено повторно в середине мая. Действия злоумышленников принесли ущерб магазину на сумму 3800 рублей. 6 июня молодые люди снова решили повторить свой «налёт». В третий раз они забрали со склада 204 килограмма картона, 36 килограмма полиэтилена и 6 деревянных поддонов. Общая сумма похищенного ими составила 10 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступников поймали. Было установлено, что молодые люди проживают в Нижнем Тагиле. Злоумышленники подтвердили, что приезжали в Верхнюю Салду для незаконных действий, и пояснили, что считали упаковочный материал никому не нужным, надеясь, что пропажу обнаружат нескоро или не заметят вовсе, а они смогут получить за украденное небольшую выручку. Напомним, что в Нижнем Тагиле началась проверка пунктов приема металлолома. Причиной стало неоднократное хищение кабелей с конца апреля и до середины мая 2021 года. В полиции отметили, что профилактика краж металла ведется постоянно. Тотальная проверка пунктов приема металлолома прошла в Нижнем Тагиле

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