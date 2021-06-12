Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на границе Свердловской области и ХМАО

В ДТП, которое произошло утром 12 июня на границе Свердловской области и ХМАО, погибли четыре человека, и еще пятеро получили травмы. Губернатор Евгений Куйвашев поручил Минздраву оказать необходимую помощь пострадавшим.

Среди четырех погибших — два ребенка. На месте инцидента, в Ивдельском районе, работает следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД подполковника полиции Михаила Животникова и нарядов ГИБДД. Об этом TagilCity.ru рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, сообщение о ДТП в дежурную часть полиции Ивделя поступило в 11.25 из ОМВД города Советский. Примерно в десяти километрах от границы Свердловской области и ХМАО столкнулись два легковых автомобиля — «Ниссан Кашкай» и «Джили». Одна машины прибыла из Приобья, вторая из Сургута. В связи с аварией губернатор Евгений Куйвашев поручил Минздраву оказать необходимую помощь пострадавшим. Часть граждан, получивших травмы различной степени тяжести, госпитализирована в ближайшие медучреждения. Они находятся в Ханты-Мансийском автономном округе. Части — медпомощь оказана на месте. Также Куйвашев поручил при необходимости оказать иную помощь всем профильным министерствам и местным властям, сообщил свердловский Департамент информационной политики. Напомним, днем 12 июня в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Республиканской и Фестивальной минимум три автомобиля пострадали в дорожной аварии. На место аварии прибыла скорая медицинская помощь. Количество пострадавших и степень повреждений уточняются. ДТП с несколькими авто произошло на ул. Фестивальной в Нижнем Тагиле

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