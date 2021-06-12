Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на границе Свердловской области и ХМАО

Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на границе Свердловской области и ХМАО
Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на границе Свердловской области и ХМАО
Сегодня, 16:35ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
В ДТП, которое произошло утром 12 июня на границе Свердловской области и ХМАО, погибли четыре человека, и еще пятеро получили травмы. Губернатор Евгений Куйвашев поручил Минздраву оказать необходимую помощь пострадавшим.

Среди четырех погибших — два ребенка. На месте инцидента, в Ивдельском районе, работает следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД подполковника полиции Михаила Животникова и нарядов ГИБДД. Об этом TagilCity.ru рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, сообщение о ДТП в дежурную часть полиции Ивделя поступило в 11.25 из ОМВД города Советский. Примерно в десяти километрах от границы Свердловской области и ХМАО столкнулись два легковых автомобиля — «Ниссан Кашкай» и «Джили». Одна машины прибыла из Приобья, вторая из Сургута.

В связи с аварией губернатор Евгений Куйвашев поручил Минздраву оказать необходимую помощь пострадавшим. Часть граждан, получивших травмы различной степени тяжести, госпитализирована в ближайшие медучреждения. Они находятся в Ханты-Мансийском автономном округе. Части — медпомощь оказана на месте.

Также Куйвашев поручил при необходимости оказать иную помощь всем профильным министерствам и местным властям, сообщил свердловский Департамент информационной политики.

Напомним, днем 12 июня в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Республиканской и Фестивальной минимум три автомобиля пострадали в дорожной аварии. На место аварии прибыла скорая медицинская помощь. Количество пострадавших и степень повреждений уточняются.

Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений КуйвашевдтпХМАОмассовое дтп
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы