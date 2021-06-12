Эвакуация из-за сообщений о минировании проводится в торговых центрах Екатеринбурга

Эвакуация из-за сообщений о минировании проводится в торговых центрах Екатеринбурга
Эвакуация из-за сообщений о минировании проводится в торговых центрах Екатеринбурга
Сегодня, 11:47ПроисшествияФото: pixabay.com
Ряд ложных сообщений о минировании в Екатеринбруге поступил 12 июня. На данный момент на местах работают правоохранительные органы.

В торговом центре сработала система эвакуации. Внутри здания было около 10 человек, все сотрудники, рассказал очевидец для E1.RU.

На место прибыли специалисты предприятия «Урал-Вымпел», однако взрывоопасные вещества обнаружены не были.

Вместе с тем эвакуация также проводилась в ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Фан-Фан».

Все детали произошедшего на данный момент уточняются.

Напомним, что за заведомо ложные сообщения об актах терроризма в 2020 году в Свердловской области 21 человек предстали перед судом, ещё шестеро отправились на принудительное лечение.

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эвакуацияторговые центрыминирование
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