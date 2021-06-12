Эвакуация из-за сообщений о минировании проводится в торговых центрах Екатеринбурга

В торговом центре сработала система эвакуации. Внутри здания было около 10 человек, все сотрудники, рассказал очевидец для E1.RU.
На место прибыли специалисты предприятия «Урал-Вымпел», однако взрывоопасные вещества обнаружены не были.
Вместе с тем эвакуация также проводилась в ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Фан-Фан».
Все детали произошедшего на данный момент уточняются.
Напомним, что за заведомо ложные сообщения об актах терроризма в 2020 году в Свердловской области 21 человек предстали перед судом, ещё шестеро отправились на принудительное лечение.