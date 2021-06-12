Стали известны подробности аварии, которая произошла 12 июня в районе 136 километра автодороги Ивдель — Югра, на границе Среднего Урала и ХМАО. В ДТП погибли двое детей и двое взрослых.

На данный момент личности четверых погибших и пятерых пострадавших были установлены. Об этом TagilCity.ru рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Его данные гласят, что предполагаемой причиной столкновения двух легковых автомобилей стало то, что «Ниссан Кашкай» выехал на полосу встречного движения. Все погибшие находились в салоне японской машины. Они скончались на месте инцидента. Это 59-летний водитель, 55-летняя пассажирка, 12-летний мальчик и 9-летняя девочка. Выжила лишь 15-летняя девочка. Она получила перелом бедер и костей таза, и на данный момент находится в тяжелом состоянии. Также среди раненых — 37-летний водитель «Джили», у него множественные переломы и различные травмы. Две девочки 12 и 10 лет получили серьезные ранения. Пятой пострадавшей 50 лет, у нее врачи диагностировали перелом предплечья и рваные раны кисти. На данный момент сотрудники МВД анализируют записи с камер видеорегистратора, находившегося в одной из машин, и обрабатывают различные версии случившегося. Фото: E1.RU Драматизм ситуации, на мой взгляд, еще и в том, что семья Телемисовых прилетела самолетом в Екатеринбург из отпуска в Абхазии, а затем на своей машине ехали домой. А вторая семья наоборот направлялась в отпуск,отметил полковник Горелых. Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на границе Свердловской области и ХМАО Напомним, сообщение о ДТП в дежурную часть полиции Ивделя поступило в 11.25 из ОМВД города Советский. Примерно в десяти километрах от границы Свердловской области и ХМАО столкнулись два легковых автомобиля — «Ниссан Кашкай» и «Джили». Одна машины прибыла из Приобья, вторая из Сургута.

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