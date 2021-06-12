Семиклассник оказался в коме в результате удара током на карьере в Карпинске

Четырнадцатилетний школьник очутился в реанимации в Карпинске после посещения карьера. Несколько друзей решили искупаться, но в процессе один из них ухватился за высоковольтные провода и получил сильный удар током, после чего упал в водоём. На помощь ему кинулся товарищ.

Дима увидел, что один парень полез на насосную станцию, и решил тоже показать всем, что он крутой. Он начал забираться по насосу и, когда залез, схватился за провода, и его ударило током, рассказал сообществу «Краснотурьинск LIVE» один из друзей пострадавшего. На данный момент подросток находится в центральной городской больнице Карпинска в состоянии комы. Врачи диагностировали мальчику «клиническую смерть». Несчастный случай произошёл в районе 32-го километра дороги Серов-Североуральск, но обстоятельства происшествия еще уточняются. Напомним, что 25 мая от удара током погиб рабочий-бригадир «МРСК Урала» в Екатеринбурге. 29-летний мужчина производил ремонтные работы сетей электропитания и получил удар током, когда дотронулся до кузова грузовика с подъёмником. Бригада скорой помощи диагностировала смерть. От удара током погиб рабочий «МРСК Урала» в Екатеринбурге

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