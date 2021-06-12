Водитель грузовика погиб на уральской трассе

Водитель грузовика погиб на уральской трассе
Водитель грузовика погиб на уральской трассе
Сегодня, 12:17ПроисшествияФото: pixabay
Грузовик Iveco перевернулся на севере Свердловской области 11 июня на трассе под Североуральском, из-за чего скончался его водитель из Костромской области.

По невыясненным пока обстоятельствам водитель съехал с проезжей части дороги влево, после чего автомобиль опрокинулся, рассказали в ГИБДД региона.

На данный момент уточняются обстоятельства произошедшего ДТП, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Он работал на себя, а не на автотранспортные компании, рассказала для Е1.RU родная сестра мужчины

Она утверждает, что тот занимался частными грузоперевозками.

Погибший направлялся из Костромской области в Североуральск, домой прибыть он планировал в день, когда произошла авария.

Напомним, что 10 июня в результате ДТП с пассажирским автобусом "ПАЗом" погибло шесть человек, еще девять пострадали. Автобус снёс ворота завода в Лесном и въехал в людей. На данный момент в отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Сюжеты:
Екатеринбург
аварияСевероуральскгрузовикгрузоперевозки
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