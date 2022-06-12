«Чуть не сбил трамвай»: тагильчанин разыскивает спасшую его деда девушку

«Чуть не сбил трамвай»: тагильчанин разыскивает спасшую его деда девушку
«Чуть не сбил трамвай»: тагильчанин разыскивает спасшую его деда девушку
Сегодня, 14:08ПроисшествияКсения ПлесовскихФото: TagilCity.ru

Девушка спасла пожилого тагильчанина из-под колес трамвая

В Нижнем Тагиле неизвестная девушка спасла жизнь пенсионера на привокзальной площади. Внук едва не попавшего под трамвай пожилого мужчины разыскивает спасительницу деда.

Инцидент произошел еще 27 апреля 2022 года около 7 вечера на привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Девушка спасла пожилого мужчину из-под колес трамвая за несколько секунд до возможной трагедии. С просьбой откликнуться в соцсетях обратился мужчина.

Неизвестная девушка, случайно оказавшаяся там, в буквальном смысле этого слова спасла пожилого дедушку от неминуемой смерти или травматизации. Мужчину чуть-чуть ли не сбил трамвай, написал тагильчанин в паблике «ЧП Нижний Тагил».

Мужчина должен был встретить своего деда после электрички, однако задержался из-за затора на дороге. Поэтому вместо радости от встречи тагильчанин испытал абсолютно противоположные чувства.

Вся эта сценка прочно засела у меня перед глазами, не отпускает. Хочу разыскать эту девушку, поделился внук пенсионера.

Подписчик паблика сообщил, что до сих пор сожалеет о том, что вовремя не подошел и не поблагодарил девушку. Мужчина просит всех неравнодушных и очевидцев произошедшего откликнуться и помочь найти спасительницу.

Все, что я могу сказать о ней, это то, что девушка восточной национальности. Она была в черном пальто. Прекрасная незнакомка со смелым и отзывчивым сердцем, если ты вдруг узнала себя, пожалуйста, дай знать, отзовись, подытожил тагильчанин.

Сюжеты:
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