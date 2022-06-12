«Чуть не сбил трамвай»: тагильчанин разыскивает спасшую его деда девушку

Все, что я могу сказать о ней, это то, что девушка восточной национальности. Она была в черном пальто. Прекрасная незнакомка со смелым и отзывчивым сердцем, если ты вдруг узнала себя, пожалуйста, дай знать, отзовись, подытожил тагильчанин.