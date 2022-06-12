Один подросток погиб и двое отравились после распития контрафакта в Верхней Салде

19-летний подросток из Верхней Салды умер после распития контрафакта

Два подростка и их 19-летний товарищ в состоянии комы уехали в Нижнетагильский токсикоцентр. По словам источника TagilCity.ru, знакомого с ситуацией, молодые люди употребили контрафактный алкоголь. В итоге 19-летний салдинец скончался. Следственный комитет начал проверку.

Подростки из Салды отравились суррогатным алкоголем, после употребления которого были доставлены на скорой в токсикоцентр Нижнего Тагила. Один из подростков, 19-летний житель Верхней Салды, скончался. По словам источника TagilCity.ru, юные свердловчане употребляли контрафактный алкоголь. Информацию о гибели салдинца редакции TagilCity.ru подтвердили в СУ СКР по Свердловской области. По данным силового ведомства, причины гибели молодого человека устанавливаются. Следственным отделом по г. Верхняя Салда СКР по Свердловской области по факту смерти 19-летнего молодого человека проводится доследственная проверка. Точная причина смерти устанавливается в ходе судмедэкспертизы, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе СКР по региону. Знакомая салдинца высказала соболезнования родным и близким умершего. Свердловчанка посоветовала товарищам погибшего извлечь из случившегося жизненный урок: Ребята, хочется, чтобы вы извлекли жизненный урок из этой страшной трагедии. Тогда смерть этого молодого человека, вашего друга, будет не бессмысленной, а память вечной, говорит девушка, знавшая погибшего. Владелец кафетерия «Дионис» закрыл ИП после смерти постояльца

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