Один подросток погиб и двое отравились после распития контрафакта в Верхней Салде

Подростки из Салды отравились суррогатным алкоголем, после употребления которого были доставлены на скорой в токсикоцентр Нижнего Тагила. Один из подростков, 19-летний житель Верхней Салды, скончался. По словам источника TagilCity.ru, юные свердловчане употребляли контрафактный алкоголь.
Информацию о гибели салдинца редакции TagilCity.ru подтвердили в СУ СКР по Свердловской области. По данным силового ведомства, причины гибели молодого человека устанавливаются.
Следственным отделом по г. Верхняя Салда СКР по Свердловской области по факту смерти 19-летнего молодого человека проводится доследственная проверка. Точная причина смерти устанавливается в ходе судмедэкспертизы, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе СКР по региону.
Знакомая салдинца высказала соболезнования родным и близким умершего. Свердловчанка посоветовала товарищам погибшего извлечь из случившегося жизненный урок:
Ребята, хочется, чтобы вы извлекли жизненный урок из этой страшной трагедии. Тогда смерть этого молодого человека, вашего друга, будет не бессмысленной, а память вечной, говорит девушка, знавшая погибшего.