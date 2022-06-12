Подростки в Каменске-Уральском избили свою знакомую и сняли это на видео

Инцидент произошёл в Каменске-Уральском ещё в начале июня. Две девушки заманили свою сверстницу в уединенное место, где избили её. Процесс издевательств над знакомой подростки сняли на видео, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
По информации надзорного ведомства, злоумышленницы состоят на учёте в ПДН. В настоящий момент следователи СУ СК России по Свердловской области и прокуратура региона устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В ходе проверочных мероприятий следователями СКР будет дана правовая оценка произошедшему, а также установлены причины и условия, которые способствовали случившемуся,рассказали редакции в СК.
В рамках дела подробности произошедшего не раскрываются.