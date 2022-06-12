Подростки в Каменске-Уральском избили свою знакомую и сняли это на видео

Подростки в Каменске-Уральском избили свою знакомую и сняли это на видео
Подростки в Каменске-Уральском избили свою знакомую и сняли это на видео
Сегодня, 18:23ПроисшествияКсения ПлесовскихФото: TagilCity.ru
Подростки из Каменска-Уральского избили свою сверстницу. Процесс издевательства над девушкой они снимали на телефон, а потом распространили это видео. Происшествием заинтересовались в прокуратуре и СК.

Инцидент произошёл в Каменске-Уральском ещё в начале июня. Две девушки заманили свою сверстницу в уединенное место, где избили её. Процесс издевательств над знакомой подростки сняли на видео, рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По информации надзорного ведомства, злоумышленницы состоят на учёте в ПДН. В настоящий момент следователи СУ СК России по Свердловской области и прокуратура региона устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ходе проверочных мероприятий следователями СКР будет дана правовая оценка произошедшему, а также установлены причины и условия, которые способствовали случившемуся,рассказали редакции в СК.

В рамках дела подробности произошедшего не раскрываются.

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