Стоящая на подоконнике девочка чудом не выпала из окна третьего этажа в Екатеринбурге

В квартиру силовики смогли попасть только через окно — спасатели использовали для этих целей пожарную лестницу. После того, как правоохранители смогли проникнуть в жилище, выяснилось, что дома нет никого кроме полуторагодовалой девочки и четырехлетнего мальчика. Малышей доставили в местный отдел полиции, куда позднее обратилась их мать.