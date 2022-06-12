Стоящая на подоконнике девочка чудом не выпала из окна третьего этажа в Екатеринбурге

Инцидент произошел на улице Альпинистов в Екатеринбурге 5 июня. Как рассказали редакции в УМВД Екатеринбурга, около половины восьмого вечера в отдел полиции № 13 поступил звонок от местных жителей — свердловчане сообщили о стоящем на подоконнике третьего этажа одного из домов ребенке.
На место по указанию дежурного территориального овд незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, а также специалисты МЧС, поделились в УМВД.
В квартиру силовики смогли попасть только через окно — спасатели использовали для этих целей пожарную лестницу. После того, как правоохранители смогли проникнуть в жилище, выяснилось, что дома нет никого кроме полуторагодовалой девочки и четырехлетнего мальчика. Малышей доставили в местный отдел полиции, куда позднее обратилась их мать.
22-летняя девушка рассказала полицейским, что ушла на вечернюю смену на работу, а за детьми должен был приглядывать ее сожитель. Мужчина ушел в магазин, оставив детей одних.
После инцидента семью поставили на учет в ПДН, а мать малышей получила штраф за неисполнение родительских обязанностей.