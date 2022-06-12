Стоящая на подоконнике девочка чудом не выпала из окна третьего этажа в Екатеринбурге

Стоящая на подоконнике девочка чудом не выпала из окна третьего этажа в Екатеринбурге
Стоящая на подоконнике девочка чудом не выпала из окна третьего этажа в Екатеринбурге
Сегодня, 11:08ПроисшествияКсения ПлесовскихФото: 1МI

Полуторагодовалая девочка стояла на окне в Екатеринбурге

Силовики успели предотвратить трагедию в Екатеринбурге — двое малышей, оставленные матерью без присмотра, едва не выпали из окна третьего этажа.

Инцидент произошел на улице Альпинистов в Екатеринбурге 5 июня. Как рассказали редакции в УМВД Екатеринбурга, около половины восьмого вечера в отдел полиции № 13 поступил звонок от местных жителей — свердловчане сообщили о стоящем на подоконнике третьего этажа одного из домов ребенке.

На место по указанию дежурного территориального овд незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, а также специалисты МЧС, поделились в УМВД.

В квартиру силовики смогли попасть только через окно — спасатели использовали для этих целей пожарную лестницу. После того, как правоохранители смогли проникнуть в жилище, выяснилось, что дома нет никого кроме полуторагодовалой девочки и четырехлетнего мальчика. Малышей доставили в местный отдел полиции, куда позднее обратилась их мать.

22-летняя девушка рассказала полицейским, что ушла на вечернюю смену на работу, а за детьми должен был приглядывать ее сожитель. Мужчина ушел в магазин, оставив детей одних.

После инцидента семью поставили на учет в ПДН, а мать малышей получила штраф за неисполнение родительских обязанностей.

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