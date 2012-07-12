Нижнетагильские ППС-ники задержали мужчину. При досмотре у него обнаружили курительную смесь

Так, вечером 10 июля сотрудниками ППСП и оперативниками отдела полиции №18 у дома №26 по улице Жуковского был задержан мужчина. При досмотре у него был найден сверток из фольгированной бумаги с комкообразным веществом тёмного цвета растительного происхождения, рассказали в пресс-службе Нижнетагильского УМВД. Оказалось, что это курительная смесь весом 0,45 граммов.