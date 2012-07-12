Объезжая остановившуюся перед пешеходным переходом Газель, водитель Toyotа сбил человека (ФОТО)

Авария произошла вчера в 19:50 на улице Пархоменко. Водитель Toyota Caldina, 24-летний Андрей, допустил наезд на мужчину 1976 года рождения по имени Дмитрий, сообщают в отделении пропаганды Нижнетагильского ГИБДД. Известно, что иномарка двигалась со стороны Газетной в сторону Циолковского.

Правоохранители установили, правда, пока предварительно, что мужчина на Toyota двигался по правой полосе, но стал объезжать Газель, остановившуюся перед пешеходным переходом. При этом он не заметил, как дорогу переходит пешеход. Видимо, мужчина думал, что водитель Газели решил высадить пассажиров, и не ожидал увидеть перед собой человека.

Фотографии предоставлены Отделением пропаганды Нижнетагильского ГИБДД.

Водитель Toyota Caldina, увидев, что перед пешеходным переходом остановилась автомашина «Газель», мог продолжить движение по другой полосе, лишь убедившись, что на переходе нет пешеходов сообщают в Отделении пропаганды.