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Объезжая остановившуюся перед пешеходным переходом Газель, водитель Toyotа сбил человека (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Объезжая остановившуюся перед пешеходным переходом Газель, водитель Toyotа сбил человека (ФОТО)

12 июля 2012, 16:39Происшествия
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