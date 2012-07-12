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Сегодня в пять утра в Нижнем Тагиле насмерть разбился пассажир Волги. Водитель скрылся с места ДТП (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня в пять утра в Нижнем Тагиле насмерть разбился пассажир Волги. Водитель скрылся с места ДТП (ФОТО)

12 июля 2012, 13:05Происшествия
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