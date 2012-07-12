Сегодня в пять утра в Нижнем Тагиле насмерть разбился пассажир Волги. Водитель скрылся с места ДТП (ФОТО)

По официальной информации Отделения пропаганды Нижнетагильского ГИБДД, водитель ГАЗ-3110 не справился с управлением на повороте. В результате столкновения пассажир получил смертельную травму, а сам водитель скрылся с места ДТП.

Предварительно установлено, что водитель и пассажир употребляли спиртные напитки, так как при осмотре автомашины в салоне обнаружены пустые бутылки от алкогольной продукции. По тормозному пути также можно определить, что ещё одной из причин совершения ДТП являетсяпревышение скорости рассказали в Отделении пропаганды.

Фотографии предоставлены Отделением пропаганды Нижнетагильского ГИБДД.

По данным руководителя Отделения Сергея Бернгардта, правоохранителям удалось найти хозяина машины. При даче показаний он сообщил, что сегодня ночью не был за рулем своей машины, потому что был пьян. По его словам, Волгу угнали. ГИБДД проситграждан, владеющих информацией по данному ДТП, позвонить по телефону 97-65-84.

На фото с места ДТП видно, что на Волге есть фирменные наклейки ОД «Тагил без ям». Активисты подтвердили, что эта машина действительно участвовала в автопробеге общественного движения. «Отсутствие ям на дорогах – это не повод для гонок и нарушения правил дорожного движения» - обратился к тагильчанам активист «Тагила без ям» Игорь Балуев.