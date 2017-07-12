Два автомобиля столкнулись на улице Алтайская в Нижнем Тагиле вечером 11 июля (ФОТО)

От удара оба авто развернуло на дороге. Из-за этого на дороге по улице Алтайской образовалась пробка. Отечественный автомобиль встал поперек дороги, заблокировав проезд в центральную часть города. Разбитая иномарка перегородила полосу встречного движения по направлению к улице Юности.