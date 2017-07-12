Два автомобиля столкнулись на улице Алтайская в Нижнем Тагиле вечером 11 июля (ФОТО)
12 июля 2017, 11:00ПроисшествияИрина Анисимова
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На подъезде к микрорайону Алтайский в Нижнем Тагиле столкнулись серебристая иномарка и черный автомобиль отечественного производства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Лобовое столкновение произошло в вечернее время 11 июля.
От удара оба авто развернуло на дороге. Из-за этого на дороге по улице Алтайской образовалась пробка. Отечественный автомобиль встал поперек дороги, заблокировав проезд в центральную часть города. Разбитая иномарка перегородила полосу встречного движения по направлению к улице Юности.
Оба автомобиля получили сильные повреждения в данном ДТП. Судя по наличию на месте аварии кареты скорой помощи, есть пострадавшие.
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Фото «ТТ», 11 июля, 2017 г.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. Детали происшествия станут известны позднее.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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