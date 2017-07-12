Избившие журналистов сотрудники автосервиса в Екатеринбурге отправятся в колонию общего режима

28 июля журналист и оператор телевизионной компании «Ермак» должны были снимать сюжет о нарушении прав потребителя в автосервисе, где работали подсудимые. Съемочную группу сопровождал клиент, недовольный качеством работы сервиса. В ходе перепалки между клиентом и подсудимыми началась драка, которую журналисты зафиксировали на камеру.

Поняв, что их действия попадут на экран, подсудимые набросились на журналистов, вырвали микрофон из рук и силой отобрали камеру. Отобранную камеру подсудимые бросили в кабинет директора. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Решение по нему вынесли во вторник, 12 июля, сообщает пресс-служба Прокуратуры Свердловской области.