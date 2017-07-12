Канализационный люк взлетел в воздух у здания Свердловской филармонии в Екатеринбурге

Канализационный люк взлетел на высоту третьего этажа вместе с плиткой. Люки с противоположной стороны тоже подбросило, но там людей только забрызгало грязью. Пострадавших нет. Как стало известно E1, канализационный люк принадлежит энергетикам.

Екатеринбургская электросетевая компания информацию подтвердила, и сообщила о том, что инцидент произошел из-за повышенного давления воздуха в кабельной линии электропередач. Из-за смещения грунта произошёл разрыв кабеля, и вышедшее давление подбросило люк в воздух. 11 июля электрики планируют исправить разрыв кабельной сети, в четверг займутся благоустройством. На данный момент место вокруг люка огорожено.