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Канализационный люк взлетел в воздух у здания Свердловской филармонии в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Канализационный люк взлетел в воздух у здания Свердловской филармонии в Екатеринбурге

12 июля 2017, 20:50Происшествия
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