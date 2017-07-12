Пропавший пенсионер из Нижнего Тагила найден мертвым в садах в Дзержинском районе
12 июля 2017, 09:00Происшествия
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Пропавший месяц назад 76-летний пенсионер найден мертвым.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тело пожилого мужчины нашли в садах в Дзержинском районе. Признаки насильственной смерти не обнаружены.
Известно, что
30 июня в 16.20 тело мужчины было обнаружен по улице С. Шаруновой. Он был опознан родственниками 11 июля, сообщили TagilCity.ru в полиции Нижнего Тагила.
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