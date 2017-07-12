Пропавший пенсионер из Нижнего Тагила найден мертвым в садах в Дзержинском районе

Тело пожилого мужчины нашли в садах в Дзержинском районе. Признаки насильственной смерти не обнаружены.

30 июня в 16.20 тело мужчины было обнаружен по улице С. Шаруновой. Он был опознан родственниками 11 июля, сообщили TagilCity.ru в полиции Нижнего Тагила.