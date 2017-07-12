Виновнику аварии в Сухом Логе грозит до 9 лет тюрьмы: в аварии погибли три человека

Сотрудниками спецотдела по расследованию ДТП по Свердловской области направлено в суд уголовное дело по обвинению водителя автомашины «Форд Фокус», по вине которого погибли три человека, и один человек получил серьезные травмы.

35-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на въезде в Сухой Лог, уезжая от погони сотрудников ДПС, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21103. В машине ехали четыре человека: семья и женщина-попутчица.

В результате аварии супруги погибли сразу же. Их сын-инвалид скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. 51-летняя женщина-пассажир выжила, но была серьезно травмирована.

Меньше всего в аварии пострадал водитель «Форд Фокус», по чьей вине и произошло ДТП. В отношении него было возбуждено уголовное дело, которое по завершении расследования направлено в суд.

Виновному в смерти трех человек и травмировании одного человека грозит до 9 лет лишения свободы, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области полковник Валерий Горелых.