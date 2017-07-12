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Виновнику аварии в Сухом Логе грозит до 9 лет тюрьмы: в аварии погибли три человека
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Виновнику аварии в Сухом Логе грозит до 9 лет тюрьмы: в аварии погибли три человека

12 июля 2017, 16:40Происшествия
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