Болельщик из Великобритании пропал в Самаре

Болельщик из Великобритании Дуглас Морентом пропал в Самаре. Последний раз туриста видели 6 июля, он прибыл в Самару на игру в четвертьфинале ЧМ-2018 между сборными Англии и Швеции.

Представители ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что к ним не поступало заявлений о пропавших без вести иностранных гражданах.

Родственники иностранца обратились в посольство Англии в России с заявлением о пропаже. В настоящий момент дипломаты посольства ведут совместную работу с правоохранительными органами по поиску пропавшего британца.

пропавший Дуглас Морентом из Великобритании