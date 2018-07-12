Болельщик из Великобритании пропал в Самаре

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МВД проводит проверку по факту исчезновения Дугласа Морентома, который прибыл в Самару на матч Англия-Швеция, проходивший в рамках ЧМ-2018.
Источник: «РБК Екатеринбург»
Болельщик из Великобритании Дуглас Морентом пропал в Самаре. Последний раз туриста видели 6 июля, он прибыл в Самару на игру в четвертьфинале ЧМ-2018 между сборными Англии и Швеции.
Представители ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что к ним не поступало заявлений о пропавших без вести иностранных гражданах.
Родственники иностранца обратились в посольство Англии в России с заявлением о пропаже. В настоящий момент дипломаты посольства ведут совместную работу с правоохранительными органами по поиску пропавшего британца.
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пропавший Дуглас Морентом из Великобритании
Известно, что кредитная карта Дугласа Морентома была использована в Москве после исчезновения мужчины.
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