Частная баня сгорела на ул. Верескова в Нижнем Тагиле

12 июля в Нижнем Тагиле на ул. Верескова сгорела баня из-за неправильного устройства печи.
Пожар в частной бане начался ночью 12 июля. Огонь охватил площадь в 48 кв. м. В результате пожара сгорели обшивка, перекрытие и крыша бани. На месте происшествия работали два пожарных расчета.
Жильцы частного дома, где случился пожар, перестроили печь в бане, но неправильно устроили печь и дымоход. По предварительным данным, это и стало причиной возникновения пожара. Жильцы не смогли соблюсти правила техники безопасности при переустройстве, так как в бане не были сделаны отступы от перегородок, являющихся горючими, а также была не выполнена разделка перекрытий.
Поскольку правила пожарной безопасности при переустройстве печи были нарушены, во время очередной топки в бане загорелось одно из деревянных перекрытий.
По информации ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО, в Нижнем Тагиле на 57% увеличилось число пожаров, которые происходят из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования. Кроме того, на 33% увеличилось число пожаров в банях.