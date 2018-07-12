Павильон горит на перекрестке улиц Серова и Красноармейской в Нижнем Тагиле
12 июля, 17:17Происшествия
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Пожар случился на улице Серова в Нижнем Тагиле недалеко от моста-дублера. По сведениям очевидцев, рядом с дорогой горит павильон.
Сюжеты: Нижний Тагил
Проезжающий по улице Серова водитель рассказал, что под мостом горит киоск. Пламя охватило все строение. Пожарных расчетов на месте происшествия пока нет.
Пламя сильное. Горит павильон под мостом, он уже весь в огне,сообщил житель Нижнего Тагила.
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В отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила подтвердили информацию о пожаре. Детали и причины пожара пока неизвестны.
Подробности пожара пока неизвестны, следователи еще не выезжали на место. Более подробная информация о причинах возгорания будет известна позже,сообщили в отделе надзорной деятельности.
Редакция TagilCity.ru следит за развитием событий.
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