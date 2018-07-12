«Пинали, пока не потерял сознание»: драка в Асбесте закончилась комой

В начале июня 2018 года Дмитрий Певцов вернулся после прохождения срочной службы в армии, 13 июня он получил приглашение на празднование дня рождения своего друга. Во время вечеринки между Дмитрием и еще двумя гостями, которых молодой человек видел впервые, возник конфликт, который перерос в драку.

Дима упал, они начали его запинывать. Где были друзья Дмитрия - мы не знаем. Но они выходили, когда они вернулись, Дима лежал полуживой,рассказала сестра Дмитрия Светлана.

После случившегося Дмитрий Певцов в состоянии комы был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу № 23 города Екатеринбурга.

23 июня Дмитрий вышел из комы, врачи оценивают его состояние на сегодняшний день как «стабильно тяжелое». Он находится без сознания, кулаки сильно сжаты. Левая нога от паха до стопы полностью опухла, по мнению врачей, проблема в венах. Дмитрий питается через зонд. Все это время Дима лежит с температурой 38,7. Врачи берут анализы на инфекции, однако причину воспаления установить не удается.рассказали родственники молодого человека.

11 июля Дмитрий Певцов был переведен в Городскую больницу №1 города Асбеста. По мнению родственников, для его выздоровления важна моральная поддержка близких и друзей.

Молодые люди, Александр и Никита, которые вдвоем избивали Дмитрия, в данный момент находятся под следствием. Им предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Никита был доставлен в следственный изолятор в тот же день, так как он ранее уже привлекался к уголовной ответственности,сообщила сестра Димы Светлана.

В настоящее время уход за Дмитрием осуществляют его родители и тетя. Близкие молодого человека сообщили, что после случившегося семьи Александра и Никиты обещали оказывать материальную поддержку для выздоровления Дмитрия, однако позже семья Никиты отказалась от этой инициативы.

Сестра Александра, участвовавшего в избиении Димы, перевела 5000 рублей и стала требовать чеки и фотоотчет за потраченные деньги,рассказала Светлана.