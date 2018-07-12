Тагильчанин погиб на реке Чусовой

Катамаран тагильчанина был обнаружен 17 июня на Ёкве, тело нашли 7 июля на Собачих камнях.

Родственники погибшего ищут свидетелей, которые могли видеть Артема Панкова в ночь с 14 на 15 июня. Информацию можно сообщить сестре Артема Панкова.