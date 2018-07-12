Тагильчанин погиб на реке Чусовой

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Тело тагильчанина Артема Панкова было найдено 7 июля на Собачьих ручьях на реке Чусовой.
Сюжеты: Нижний Тагил
Катамаран тагильчанина был обнаружен 17 июня на Ёкве, тело нашли 7 июля на Собачих камнях.
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Родственники погибшего ищут свидетелей, которые могли видеть Артема Панкова в ночь с 14 на 15 июня. Информацию можно сообщить сестре Артема Панкова.
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