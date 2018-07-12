Ушедшая из дома 17-летняя девушка разыскивается в Екатеринбурге

11 июля в 2 часа ночи 17-летняя Милана Потехина самовольно покинула дом и ушла в неизвестном направлении. Семья девушки написала заявление в полицию, сотрудники которой организовали розыск в пределах города.

Рост Миланы составляет 158-160 сантиметров, телосложение худощавое, светлые короткие волосы и голубые глаза. Была одета розовую блузку с пеликанами, тёмные джинсовые шорты, серые кроссовки Adidas и розовую ветровку. При себе у девушки был сотовый телефон.

Фото: Сообщество «Серовский тракт (ЕКБ - Серов)»