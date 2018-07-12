Ушедшая из дома 17-летняя девушка разыскивается в Екатеринбурге

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В столице Свердловской области после самовольного ухода из дома пропала Потехина Милана Максимовна 2001 года рождения. Друзья и родственники просят неравнодушных горожан оказать помощь в поисках девушки.
Сюжеты: Екатеринбург
11 июля в 2 часа ночи 17-летняя Милана Потехина самовольно покинула дом и ушла в неизвестном направлении. Семья девушки написала заявление в полицию, сотрудники которой организовали розыск в пределах города.
Рост Миланы составляет 158-160 сантиметров, телосложение худощавое, светлые короткие волосы и голубые глаза. Была одета розовую блузку с пеликанами, тёмные джинсовые шорты, серые кроссовки Adidas и розовую ветровку. При себе у девушки был сотовый телефон.
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Фото: Сообщество «Серовский тракт (ЕКБ - Серов)»
По информации сообщества «Серовский тракт (ЕКБ - Серов)», сведения о местонахождении Миланы можно передавать по телефонам 8(343)356-42-75 или 8(343)260-02-02.
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