Ящик с пожертвованиями был украден из церкви в Нижнем Тагиле

По сообщению прихожан, ящик украл молодой человек, которого приютили священнослужители. Он воспитанник детского дома и живет в где-то в подвале.

Живёт он в каком-то подвале. Его кормили, одевали, обстирывали, дали работу, а он у своих же украл. Там было-то всего 700 рублей, рассказали прихожане.