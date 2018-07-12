Ящик с пожертвованиями был украден из церкви в Нижнем Тагиле

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11 июля в церковном приходе во имя иконы Божьей Матери в Нижнем Тагиле был украден ящик для пожертвований.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: АН «Между строк»
По сообщению прихожан, ящик украл молодой человек, которого приютили священнослужители. Он воспитанник детского дома и живет в где-то в подвале.
Живёт он в каком-то подвале. Его кормили, одевали, обстирывали, дали работу, а он у своих же украл. Там было-то всего 700 рублей, рассказали прихожане.
Священнослужители отказались от комментариев, сказав, что раз он украл деньги, то они ему нужнее.
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