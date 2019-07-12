58-летняя жительница Екатеринбурга погибла от удара молнии
Сегодня, 11:28ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Челябинской области во время отдыха погибла 58-летняя екатеринбурженка, сообщает 74.ру.
Инцидент произошел 10 июля. Женщина приехала в гости к своей родственнице в село Белоусово. Свердловчанка отдыхала на пляже, когда началась гроза. В женщину попала молния, потерпевшая скончалась на месте. Точную причину смерти предстоит выяснить экспертам. По данному факту начата доследственная проверка.
Ранее МЧС Свердловской области сообщило, что с начала сезона на водоемах региона погибли 17 человек.
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